Про це інформує американський телеканал CNN із посиланням на слова високопоставленого посадовця з міністерства оборони США.
“Те, що ми бачили протягом останніх кількох днів, — вони продовжують намагання встановити умови”, — зазначив посадовець у розмові з журналістами.
За його словами, військові РФ намагаються вчитися на невдалих уроках на півночі, де вони, зокрема, не мали належних можливостей підтримки в районі, в якому збиралися діяти.
Посадовець додав, що США бачили, як РФ переміщує в ці райони важку артилерію, засоби управління та авіацію, зокрема ротаційну авіаційну підтримку в межах 11 нових батальйонних тактичних груп, які перемістилися в цей район за останні кілька днів.
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