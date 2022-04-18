У Сполучених Штатах вважають, що РФ вчиться на своїх невдачах на півночі України та застосовує ці уроки у своєму фокусі на сході та півдні.

Про це інформує американський телеканал CNN із посиланням на слова високопоставленого посадовця з міністерства оборони США.

“Те, що ми бачили протягом останніх кількох днів, — вони продовжують намагання встановити умови”, — зазначив посадовець у розмові з журналістами.

За його словами, військові РФ намагаються вчитися на невдалих уроках на півночі, де вони, зокрема, не мали належних можливостей підтримки в районі, в якому збиралися діяти.

Посадовець додав, що США бачили, як РФ переміщує в ці райони важку артилерію, засоби управління та авіацію, зокрема ротаційну авіаційну підтримку в межах 11 нових батальйонних тактичних груп, які перемістилися в цей район за останні кілька днів.