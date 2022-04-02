Про це сповістив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
З його словами, внаслідок ворожих обстрілів колії та контактні мережі зазнали сильних пошкоджень. Також вибухнуло декілька вагонів — з міркувань безпеки рух потягів було зупинено. На місці вже працюють рятувальники та ліквідовують пожежу.
Ще одна ракета влучила у відкриту місцевість. Попередньо, загиблих немає, але одна особа отримала поранення.
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