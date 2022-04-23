Про це повідомляють #Букви.
За повідомленнями місцевих мешканців, після оголошення повітряної тривоги в Одесі пролунало близько 4 вибухів. Прессофіцер Оперативного командування підтвердив, що ворог здійснив ракетний обстріл, по об’єктах інфраструктури, зокрема цивільної.
Депутат міської ради Одеси Петро Обухов також додав, що одна з російських (ймовірно, крилатих) ракет влучила в житловий будинок. Дані про постраждалих уточнюються.
- Нагадаємо, Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти не припиняються обстрілів регіону, унаслідок чого продовжують гинути мирні жителі.
- Також на Луганщині російські солдати обстріляли високовольтну лінію, внаслідок чого у всьому місті Сєвєродонецьк зникло енергопостачання.