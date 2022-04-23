Російська армія 23 квітня здійснила ракетний обстріл по території Одеси, внаслідок якого був пошкоджений об'єкт інфраструктури та житловий будинок.

Про це повідомляють #Букви.

За повідомленнями місцевих мешканців, після оголошення повітряної тривоги в Одесі пролунало близько 4 вибухів. Прессофіцер Оперативного командування підтвердив, що ворог здійснив ракетний обстріл, по об’єктах інфраструктури, зокрема цивільної.

Депутат міської ради Одеси Петро Обухов також додав, що одна з російських (ймовірно, крилатих) ракет влучила в житловий будинок. Дані про постраждалих уточнюються.