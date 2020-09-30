Під час відеоконференції ТКГ представники Росії вели несанкціонований запис і погрожували опублікувати записане. Представниця ОБСЄ перервала засідання і ініціювала позачергову зустріч.

Про це повідомляють видання “Інтерфакс Україна”, “Українська правда” та “Лівий берег”, посилаючись на власні джерела.

Як повідомлялося раніше, 30 вересня, відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Під час засідання Росія блокувала перемовини, а голова делегації України Леонід Кравчук вимагав їх розблокувати та не висувати жодних умов.

За повідомленнями ЗМІ, засідання було зірвано у зв’язку з тим, що Росії вели несанкціонований аудіо- та відеозапис роботи ТКГ.

“Як з’ясувалося під час засідання, російська сторона вела несанкціоновану аудіо- і відеозапис роботи ТКГ, про що заявила в ході засідання. Глава російської делегації, зокрема, заявив також про свій намір в односторонньому порядку публікувати аудіо- та відеозаписи переговорів”, — зазначив співрозмовник “Інтерфаксу”.

Коли це з’ясувалося, спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Хайді Грау запропонувала припинити засідання, заявивши про порушення режиму конфіденційності.

За даними джерела “УП”, Грау запропонувала взяти провести окреме засідання, щоб домовитися щодо кодексу поведінки та інформаційної політики, якого мають дотримуватися всі учасники.

Українська сторона, як пише “ЛБ”, підтримала таку позицію, наголосивши, що ніхто не має права порушувати принципи діяльності ТКГ, одноосібно здійснюючи дії, які суперечать досягнутим домовленостям і міжнародній практиці переговорів, зокрема конфіденційних.