Про це стало відомо під час термінового засідання Ради Безпеки ООН.

Проєкт Резолюції підтримали 11 із 15 членів Радбезу, натомість рф – проти. Водночас Китай, Індія та ОАЕ утрималися.

Резолюція Ради Безпеки, ініційована США та Албанією, засуджувала російське вторгнення в Україну, негайно вивести свої війська, припинити застосування сили проти України та скасувати рішення щодо визнання незалежності ОРДЛО.

Також в резолюції міститься заклик до посередництва швидкого, безпечного й безперешкодного надання гуманітарної допомоги тим, хто потребує цього в Україні.

Наразі проєкт Резолюції має бути розглянутий проект Генеральною Асамблеєю ООН, що складається зі 193 членів, де немає права вето.