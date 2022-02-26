Росія єдина скористалася повноваженням постійного члена РБ ООН та ветувала проєкт резолюції Ради безпеки щодо реагування Організації на акт збройної агресії РФ проти України та притягнення Кремля до відповідальності.

Про це стало відомо під час термінового засідання Ради Безпеки ООН.

Проєкт Резолюції підтримали 11 із 15 членів Радбезу, натомість рф – проти. Водночас Китай, Індія та ОАЕ утрималися.

Резолюція Ради Безпеки, ініційована США та Албанією, засуджувала російське вторгнення в Україну, негайно вивести свої війська, припинити застосування сили проти України та скасувати рішення щодо визнання незалежності ОРДЛО.

Також в резолюції міститься заклик до посередництва швидкого, безпечного й безперешкодного надання гуманітарної допомоги тим, хто потребує цього в Україні.

Наразі проєкт Резолюції має бути розглянутий проект Генеральною Асамблеєю ООН, що складається зі 193 членів, де немає права вето.