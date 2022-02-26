Про це стало відомо під час термінового засідання Ради Безпеки ООН.
Проєкт Резолюції підтримали 11 із 15 членів Радбезу, натомість рф – проти. Водночас Китай, Індія та ОАЕ утрималися.
Резолюція Ради Безпеки, ініційована США та Албанією, засуджувала російське вторгнення в Україну, негайно вивести свої війська, припинити застосування сили проти України та скасувати рішення щодо визнання незалежності ОРДЛО.
Також в резолюції міститься заклик до посередництва швидкого, безпечного й безперешкодного надання гуманітарної допомоги тим, хто потребує цього в Україні.
Наразі проєкт Резолюції має бути розглянутий проект Генеральною Асамблеєю ООН, що складається зі 193 членів, де немає права вето.
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