Росіяни заявили про відкриття сухопутного коридору до Криму через окуповані українські території.

Про це повідомляє міжнародний телеканал CNN із посиланням на міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Під час наради у вівторок, 7 червня, він заявив, що військові в співпраці з залізничниками відновили 1 200 кілометрів колій та відкрили дороги задля відновлення повноцінного сполучення між Росією та окупованими територіями на сході й півдні України, зокрема, з Кримом, який РФ анексувала у 2014 році. За словами Шойгу, також відновлено постачання води через Північнокримський канал.

Шойгу наголосив, що сухопутним коридором будуть транспортуватися товари до тимчасово окупованих Маріуполя, Бердянська та Херсона.

Також очільник Міноборони РФ додав, що порти Маріуполя та Бердянська нібито працюють у нормальному режимі та готові відвантажувати зерно.

Слід зазначити, що раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Україна має розмінувати прибережні води задля можливості транспортування зерна з морських портів, що заблоковані РФ. Зі свого боку РФ нібито гарантує їхнє безпечне проходження та те, що не скористається морськими коридорами для нападу на Україну.