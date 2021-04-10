Про це повідомляється у Twitter литовської місії в ОБСЄ.

“Росія відмовилася брати участь в ініційованих Україною консультаціях відповідно до Віденського документа. Вона відмовилася надавати детальні пояснення з приводу свого масштабного військового нарощування та незвичного переміщення своїх сил біля державного кордону з Україною та в окупованому Криму”, – йдеться у повідомленні місії.

Те саме повідомили і місії США при ОБСЄ.

“Ми шкодуємо, що Росія не скористалася цією можливістю для вирішення проблем та зменшення ризиків згідно з Віденським документом”, – йдеться у заяві делегації США при ОБСЄ.

Ситуація на кордоні

1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, зокрема до просування своїх військ углиб території України.

Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях були розташовані 28 батальйонних тактичних груп противника. Йдеться, зокрема, про Брянську, Воронезьку, Ростовську області РФ, а також про територію незаконно окупованого українського Криму.

При цьому збройні сили РФ здійснюють поступове нарощування військ поблизу державного кордону України – на півночі, на сході та на півдні.

Міжнародна група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) встановила, що Росія розгорнула великий польовий військовий табір біля кордону з Україною.