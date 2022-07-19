Потоки російського газу через газопровід "Північний потік-1" відновляться вчасно у четвер після завершення планового технічного обслуговування.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters посилаючись на два джерела, що знайомі з експортними планами.

Газопровід, на який припадає більше третини експорту російського природного газу до Європейського Союзу, був зупинений на десять днів щорічного ремонту 11 липня.

Джерела, які побажали залишитися анонімними через делікатність питання, повідомили Reuters, що очікується, що трубопровід відновить роботу вчасно, але з меншою пропускною здатністю приблизно 160 млн кубометрів на день.

Підконтрольний Кремлю енергетичний гігант “Газпром” минулого місяця скоротив експорт газу по маршруту до 40% потужності, посилаючись на затримки повернення турбіни Siemens Energy, яку обслуговували в Канаді.

“Північний потік-1”, який пролягає по дну Балтійського моря до Німеччини, був у центрі уваги після того, як РФ повномасштабно напала на Україну 24 лютого.

Захід звинуватив РФ, найбільшого у світі експортера газу та другого за величиною постачальника сирої нафти, у використанні своїх енергоносіїв як інструменту примусу. РФ відкинула звинувачення, заявивши, що вона є надійним постачальником енергоносіїв.

Однак у листі від 14 липня “Газпром” заявив, що оголошує форс-мажор на постачання з 14 червня, юридичне положення означає, що він не може гарантувати постачання газу через “виняткові обставини”.

Компанія Siemens Energy відмовилася від коментарів. Одне з джерел у вівторок повідомило Reuters, що турбіна навряд чи буде перевстановлена ​​до 21 липня. Міністерство економіки Німеччини заявило в понеділок, що не може надати подробиць про місцезнаходження турбіни.

Водночас речник міністерства зауважив, що турбіна була замінною частиною, яку планувалося використовувати лише з вересня, тобто її відсутність не може бути справжньою причиною падіння потоків газу до технічного обслуговування.

Довідка. Турбіна є частиною компресорної установки для трубопроводу і перебувала на об’єкті Siemens Energy у Монреалі для обслуговування, коли почалася повномасштабна російсько-українська війна. Санкції Канади не дозволили компанії повернути її до РФ. Проте, власники “Північного потоку-1” стверджували, що без турбіни вони не зможуть працювати на повну.

“Північний потік-1” (Nord Stream) проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборгу) до узбережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Газопровід складається з двох ниток завдовжки 1224 км і загальною проєктною продуктивністю 55 млрд куб. м газу на рік. Газопровід почав постачання газу двома гілками в жовтні 2012 року, через 30 місяців після старту будівництва.