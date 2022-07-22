За оцінками посадовців Великої Британії, Росія направила майже 85% своєї військової сили для повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє CNN.

Голова зовнішньої розвідки Сполученого Королівства вважає, що армія РФ може “ось-ось вичерпатися”: “Я думаю, що росіянам буде все важче постачати робочу силу протягом наступних кількох тижнів”, — сказав Річард Мур, голова MI6. За його словами, росіянам доведеться зробити певну паузу, і це дасть українцям можливість завдати удару у відповідь.

Водночас чиновник з питань оборони США вважає, що Україна вразила понад 100 ключових цілей росіян: “Ці удари постійно погіршують здатність Росії постачати свої війська, командувати та контролювати їхні сили, а також вести незаконну агресивну війну”, — заявив у середу генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів.

Він зазначив, що українці атакують російські командні пункти, склади боєприпасів, об’єкти протиповітряної оборони, радіолокаційні вузли та вузли зв’язку, позиції далекобійної артилерії.

Міллі вважає, що армійці РФ не можуть продовжувати так вічно. Серед загиблих росіян – тисячі лейтенантів і капітанів, сотні полковників і багато генералів.