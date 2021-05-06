Про це вони говорили сьогодні, 6 травня, під час зустрічі.

На питання журналістки британського телеканалу BBC, як український президент оцінює рівень загрози з боку РФ, Зеленський зазначив, що відведення почали тільки з Криму, тому ймовірна загроза може бути.

“Щодо кількості військового контингенту Росії. Те, що ми поки бачимо на тимчасово окупованих територій і вздовж кордону з цих десятків тисяч людей і техніки, ми відзначаємо, наша розвідка, що тільки 3-3,5 тисячі військових почали відведення і пішли з Криму. Більше ніде ми зменшення не бачимо. Тому ймовірна загроза може бути. Ніхто не хоче цих сюрпризів. Водночас зменшилася кількість снайперських пострілів”, — сказав Зеленський.

Водночас Ентоні Блінкен також підтвердив тільки частковий відвід російських військ від українських кордонів та запевнив, що американська сторона підтримує Україну у цьому питанні.

“Ми бачимо, що на кордоні з Україною є концентрація російських сил, найбільша з 2014 року, ми підтримуємо вас, наші союзники теж підтримують. Ми звертаємося до Росії, щоби вони перестали застосовувати агресію проти України. Ми працюємо над тим, щоб Україна могла себе захистити від агресії. Деякі сили залишаються, і ми спостерігаємо за ситуацією дуже ретельно. Є і кібератаки, і інші зловживання і все це відбувається щодня. Ми проти дій Росії щодо дестабілізації України. І корумповані сили, і агресії Росії намагаються добитися однакових цілей – відібрати в українського народу здатність розвинути майбутнє України”, — зазначив Блінкен.

Також держсекретар Сполучених штатів підкреслив, що США не визнають окупацію частини території України, і що Крим належить саме Україні.

Нагадаємо, 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України проінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України. Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.