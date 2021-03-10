Росія використовує ЄСПЛ (Європейський суд з прав людини) як майданчик для просування власних тез щодо війни на Донбасі та окупації Криму.

Про це в інтерв’ю #Буквам розповів заступник міністра юстиції – уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина.

“… за ці роки нічого не змінилося. Росіяни намагаються затягувати судові процеси, створюють для цього абсолютно дивні підстави. З останнього – до нас дійшла інформація, що Росія попросила про використання правила 39 у справі щодо Донбасу. Правило 39 – це така процедура, коли ЄСПЛ вимагає від держави вдатися до певних дій, аби зупинити порушення прав людини. Наприклад, це може бути пов’язано з необхідністю перевести ув’язненого до лікарні”, – зазначив Ліщина.

Поки Мін’юсту лише відомо, що їхнє прохання про застосування “правила 39” якось пов’язано з сайтом “Миротворець”.

“Можемо лише здогадуватися, про що йдеться. Адже Росія весь час скаржиться, що їхні свідки і експерти у базі “Миротворця”, тому не можуть давати свідчення, бо вони бояться за своє життя та здоров’я. Так, навіть колись російських адвокатів включили у цей список – але ми звернулися до Миротворця і цю ситуацію вирішили”, – розповів він.

“І ми кажемо росіянам в ЄСПЛ: “Окей, звертайтеся до нас, ми можемо взаємодіяти з “Миротворцем” і вирішити проблему”. Але Росія лише каже, що всі так бояться “Миротворця”, що аж не можуть давати свідчення. ЄСПЛ, до речі, на прохання Росії про застосування правила 39 відповів жорстко, приблизно так: “Якщо раптом у вас виникнуть конкретні питання – тоді звертайтесь”, – розповів Ліщина.