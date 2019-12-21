Росія до кінця 2019 року виплатить Україні майже 3 млрд доларів за рішенням арбітражу Стокгольма по транзитному контракту 2009 року.

Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель, повідомляє кореспондент #Букв.

Він зазначив, що борг $2,9 млрд за Стокгольмським арбітражем буде виплачено грошима, ще до нового року.

“Ця сума, яка зафіксована в рішенні Стокгольмського арбітражу, буде виплачена грошима. Буде виплачена, якщо ми реалізуємо всі пакетні позиції, ще до Нового року”, – сказав Оржель.