Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель, повідомляє кореспондент #Букв.
Він зазначив, що борг $2,9 млрд за Стокгольмським арбітражем буде виплачено грошима, ще до нового року.
“Ця сума, яка зафіксована в рішенні Стокгольмського арбітражу, буде виплачена грошима. Буде виплачена, якщо ми реалізуємо всі пакетні позиції, ще до Нового року”, – сказав Оржель.
- Нагадаємо, раніше Стокгольмський арбітраж зобов’язав “Газпром” доплатити “Нафтогазу України” $ 2,56 млрд за недопостачання узгоджених обсягів газу для транзиту. У березні в ході процесу по примусовому виконанню рішення Стокгольмського арбітражу Лондонський суд заборонив російської компанії виводити активи з Англії та Нідерландів.
- Уже в червні Комерційний суд Високого суду Англії і Уельсу в рамках позову “Нафтогаз України” зобов’язав російський “Газпром” в разі отримання дивідендів від Nord Stream внести 145 млн доларів з належної йому суми на рахунок суду (як гарантію виконання вимог суду).