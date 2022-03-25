Про це сповістив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За попередніми даними, внаслідок російських обстрілів сталася 21 пожежа у житлових будинках. Самі ж солдати РФ не покидають спроб окупувати місто йдучи на будь-які методи. Зокрема вбивство цивільних.

Як зауважив Гайдай, попередньо загинули 2 людини. Проте згодом кількість жертв може зрости, оскільки одночасних пожеж багато, а у деяких місцях не вщухали обстріли.