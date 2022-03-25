Про це сповістив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За попередніми даними, внаслідок російських обстрілів сталася 21 пожежа у житлових будинках. Самі ж солдати РФ не покидають спроб окупувати місто йдучи на будь-які методи. Зокрема вбивство цивільних.
Як зауважив Гайдай, попередньо загинули 2 людини. Проте згодом кількість жертв може зрости, оскільки одночасних пожеж багато, а у деяких місцях не вщухали обстріли.
“Вони (рятувальники – ред.) намагаються встигнути всюди, скоріше розібрати завали, дістати людей, але дуже часто росіяни вогонь не припиняють годинами”, – наголосив Гайдай.
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