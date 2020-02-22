Про це повідомляє The New York Times.

Джерела видання, ознайомлені з питанням, повідомили, що Росія втручається в американські вибори, намагаючись надати Берні Сандерсу підтримку на праймеріз Демократичної партії.

У п’ятницю, 22 лютого, Сандерс публічно заявив, що представники розвідки поінформували його про російське втручання. Він засудив такі дії РФ, назвавши президента Володимира Путіна “самодержавним головорізом”, і закликав Москву втручатися вибори в США.

“Давайте будемо зрозумілі, росіяни хочуть підірвати американську демократію, розділивши нас, і, на відміну від нинішнього президента, я рішуче проти їхніх зусиль і будь-якої іншої іноземної держави, яка хоче втрутитися в наші вибори. Розвідка повідомила нам, що Росія втручається в цю кампанію прямо зараз в 2020 році. І те, що я говорю пану Путіну: “Якщо я буду обраний президентом, повірте мені, ви не будете втручатися в американські вибори”, — сказав Сандерс.