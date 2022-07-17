РФ втратила 30% своєї наземної бойової ефективності – командувач британської армії

Про це повідомляє британська газета The Guardian.
Через це українська армія “абсолютно” вірить у перемогу у війні.
“Вони (українці — ред.) абсолютно чітко розуміють, що планують відновити всю свою територію на умовах України, і вони бачать, як РФ зіштовхується з проблемами. За нашими оцінками, РФ втратила понад 30% своєї боєздатності”, — зазначив Радакін.
Окрім 50 тисяч загиблих і поранених військових, РФ втратила майже 1 700 танків та 4 тисячі бойових броньованих машин.
Радакін зауважив, що РФ не змогла досягнути своїх цілей, розпочавши повномасштабний наступ з великими амбіціями.
За його словами, РФ мала амбіції створити розломи та чинити тиск на НАТО – як виклик світовому порядку. Проте, адмірал наголосив, що РФ зазнає невдачі в усіх цих амбіціях.
“РФ зараз є слабшою нацією та державою, ніж це було на початку лютого”, – резюмував командувач британської армії.
- Нагадаємо, РФ готується до наступного етапу свого наступу в Україні, заявив український військовий посадовець після того, як Москва заявила, що її сили посилять військові операції на “всіх оперативних напрямках”.
- Міністерство оборони Великої Британії заявило, що РФ зміцнює свої оборонні позиції в окупованих нею районах на півдні України.
- Протягом останньої доби Збройні сили України ліквідували 160 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабної війни станом на 16 липня було знищено близько 38 300 росіян.