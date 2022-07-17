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РФ втратила 30% своєї наземної бойової ефективності – командувач британської армії

Від початку повномасштабного наступу на Україну, РФ втратила понад 30% своєї наземної бойової ефективності. 50 тисяч російських солдатів вбиті або отримали поранення, заявив начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін.

Неділя, 17 липня 2022, 19:35
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Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Через це українська армія “абсолютно” вірить у перемогу у війні.

“Вони (українці — ред.) абсолютно чітко розуміють, що планують відновити всю свою територію на умовах України, і вони бачать, як РФ зіштовхується з проблемами. За нашими оцінками, РФ втратила понад 30% своєї боєздатності”, — зазначив Радакін.

Окрім 50 тисяч загиблих і поранених військових, РФ втратила майже 1 700 танків та 4 тисячі бойових броньованих машин.

Радакін зауважив, що РФ не змогла досягнути своїх цілей, розпочавши повномасштабний наступ з великими амбіціями.

За його словами, РФ мала амбіції створити розломи та чинити тиск на НАТО – як виклик світовому порядку. Проте, адмірал наголосив, що РФ зазнає невдачі в усіх цих амбіціях.

“РФ зараз є слабшою нацією та державою, ніж це було на початку лютого”, – резюмував командувач британської армії.

Теги: аналітика, втрати ворога, втрати рф, Радакін, російсько-українська війна

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