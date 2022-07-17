РФ втратила 30% своєї наземної бойової ефективності – командувач британської армії

Від початку повномасштабного наступу на Україну, РФ втратила понад 30% своєї наземної бойової ефективності. 50 тисяч російських солдатів вбиті або отримали поранення, заявив начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін.

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Через це українська армія “абсолютно” вірить у перемогу у війні.

“Вони (українці — ред.) абсолютно чітко розуміють, що планують відновити всю свою територію на умовах України, і вони бачать, як РФ зіштовхується з проблемами. За нашими оцінками, РФ втратила понад 30% своєї боєздатності”, — зазначив Радакін.

Окрім 50 тисяч загиблих і поранених військових, РФ втратила майже 1 700 танків та 4 тисячі бойових броньованих машин.

Радакін зауважив, що РФ не змогла досягнути своїх цілей, розпочавши повномасштабний наступ з великими амбіціями.

За його словами, РФ мала амбіції створити розломи та чинити тиск на НАТО – як виклик світовому порядку. Проте, адмірал наголосив, що РФ зазнає невдачі в усіх цих амбіціях.

“РФ зараз є слабшою нацією та державою, ніж це було на початку лютого”, – резюмував командувач британської армії.