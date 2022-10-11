Від 24 лютого Росія втратила три п'ятих своїх морських продажів нафти в Європі. Додатково чинять тиск на РФ нові санкції.

Про це повідомило Bloomberg.

Лише за вісім тижнів Росія практично повністю втратить цей ринок. Через останні санкції шляхи перенаправлення потоків в інші країни значно ускладнюються.

З 7 вересня по 7 жовтня постачання нафти до країн Європи становили в середньому 630 тисяч барелів на день. До вторгнення показник перебував на відмітці 1,62 мільйона.

Танкери, які перевозять нафту з Росії, вимушені витрачати в 10 разів більше часу на доставлення вантажу. Нині його скеровують до Індії, ніж як раніше до Польщі.

Зазначимо, що восьмий пакет санкцій охоплює заборону на перевезення російської сирої нафти в будь-яку точку світу танкерами ЄС. Обмеження набудуть чинності 5 грудня. Покупці нафти з РФ зможуть користуватися суднами ЄС, страхуваннями та іншими послугами за умови, що ціна буде нижчою за певний “поріг”.

Раніше Кремль заявляв, що не буде продавати нафту тим, хто запровадить обмеження на ціну. Москва попереджувала, що санкційний тиск може призвести до скорочення видобутку в країні, а її основні споживачі навряд чи схвалять план.

Утім можливо РФ посилить співпрацю з Китаєм, Індією та Туреччиною. Наприклад, у червні потоки нафти до цих країн становили 2,2 млн барелів на день, хоча у вересні показник знизився приблизно на 320 тисяч барелів на день.