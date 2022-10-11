Про це повідомило Bloomberg.
Лише за вісім тижнів Росія практично повністю втратить цей ринок. Через останні санкції шляхи перенаправлення потоків в інші країни значно ускладнюються.
З 7 вересня по 7 жовтня постачання нафти до країн Європи становили в середньому 630 тисяч барелів на день. До вторгнення показник перебував на відмітці 1,62 мільйона.
Танкери, які перевозять нафту з Росії, вимушені витрачати в 10 разів більше часу на доставлення вантажу. Нині його скеровують до Індії, ніж як раніше до Польщі.
Зазначимо, що восьмий пакет санкцій охоплює заборону на перевезення російської сирої нафти в будь-яку точку світу танкерами ЄС. Обмеження набудуть чинності 5 грудня. Покупці нафти з РФ зможуть користуватися суднами ЄС, страхуваннями та іншими послугами за умови, що ціна буде нижчою за певний “поріг”.
Раніше Кремль заявляв, що не буде продавати нафту тим, хто запровадить обмеження на ціну. Москва попереджувала, що санкційний тиск може призвести до скорочення видобутку в країні, а її основні споживачі навряд чи схвалять план.
Утім можливо РФ посилить співпрацю з Китаєм, Індією та Туреччиною. Наприклад, у червні потоки нафти до цих країн становили 2,2 млн барелів на день, хоча у вересні показник знизився приблизно на 320 тисяч барелів на день.
- Міністри фінансів країн G7 (Великої сімки) домовилися про обмеження цін на російську нафту, сподіваючись, що таке рішення зменшить доходи агресора та здатність РФ фінансувати війну проти України.
- Як показали дані Refinitiv Eikon у понеділок, Туреччина подвоїла імпорт російської нафти цього року, оскільки ці дві країни налаштовані на ширшу співпрацю в бізнесі та особливо в торгівлі енергоносіями на тлі західних санкцій проти Москви.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що прийнятий восьмий пакет санкцій ЄС проти РФ – це черговий крок покарання агресора, який завдасть відчутного удару по його економіці.