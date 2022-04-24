Виконавчий директор Bellingcat Христо Грозєв заявив, що з початку повномасштабного нападу, РФ втратила в Україні 90% своїх найкращих десантників.

Про це Христо Грозєв повідомив в етері телеканалу “Україна 24“.

Він наголосив, що РФ втратила 90% своїх найкращих десантників, котрі були найбільш якісною і важливою частиною армії, без якої завоювати важливі стратегічні об’єкти, завоювати столицю не можна. Окрім цього, РФ втратила значну частину другого ешелону, – приблизно 4000 найманців.

За його словами, без загальної мобілізації Росія зараз здатна зібрати проти України не більше 60-70 БТГ невідомо якої якості.

Також за оцінками журналіста-розслідувача, в РФ залишається не більше 30% арсеналу ракет, який вона мала перед початком війни.

Враховуючи ці дані, Грозєв припустив, що за таких умов через два-три тижні ситуація на фронті може змінитися на користь України.