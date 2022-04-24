Про це Христо Грозєв повідомив в етері телеканалу “Україна 24“.
Він наголосив, що РФ втратила 90% своїх найкращих десантників, котрі були найбільш якісною і важливою частиною армії, без якої завоювати важливі стратегічні об’єкти, завоювати столицю не можна. Окрім цього, РФ втратила значну частину другого ешелону, – приблизно 4000 найманців.
За його словами, без загальної мобілізації Росія зараз здатна зібрати проти України не більше 60-70 БТГ невідомо якої якості.
Також за оцінками журналіста-розслідувача, в РФ залишається не більше 30% арсеналу ракет, який вона мала перед початком війни.
Враховуючи ці дані, Грозєв припустив, що за таких умов через два-три тижні ситуація на фронті може змінитися на користь України.
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