Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки.
За його словами, у президента РФ Володимира Путіна “має бути день розплати”, тому що війна проти України стала для нього “стратегічним провалом”.
Блінкен додав, що провал кремлівських цілей розпочався ще у 2014 році, коли Росія окупувала Крим і частину Донбасу та прагнула запобігти приєднанню України до НАТО. Втім, на його думку, з того часу Україна стала більш об’єднаною. Водночас підтримка членства в Альянсі суттєво зросла серед самих українців.
Держсекретар США також сказав, що після повномасштабного наступу росіяни у 2022 році агресор втратив вбитими та пораненими понад 200 тисяч людей.
Крім того, більше мільйона росіян виїхали з країни, а понад тисяча іноземних компаній залишили російський ринок: “У результаті, зв’язок Росії з більшою частиною світу був перерваний”, — зауважив Блінкен.
- В Україні триває 360-та доба повномасштабного вторгнення РФ. За цей період часу було ліквідовано понад 142 тисячі російських окупантів, з яких 1010 — лише за останню добу.