У Сполучених Штатах вважають, що з 24 лютого 2022 року у повномасштабній російсько-українській війні РФ втратила понад 200 тисяч солдатів вбитими та пораненими.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

За його словами, у президента РФ Володимира Путіна “має бути день розплати”, тому що війна проти України стала для нього “стратегічним провалом”.

Блінкен додав, що провал кремлівських цілей розпочався ще у 2014 році, коли Росія окупувала Крим і частину Донбасу та прагнула запобігти приєднанню України до НАТО. Втім, на його думку, з того часу Україна стала більш об’єднаною. Водночас підтримка членства в Альянсі суттєво зросла серед самих українців.

Держсекретар США також сказав, що після повномасштабного наступу росіяни у 2022 році агресор втратив вбитими та пораненими понад 200 тисяч людей.

Крім того, більше мільйона росіян виїхали з країни, а понад тисяча іноземних компаній залишили російський ринок: “У результаті, зв’язок Росії з більшою частиною світу був перерваний”, — зауважив Блінкен.