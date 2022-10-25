У Великій Британії заявили, що російські військові втратили понад 25% свого парку російських військово-повітряних сил.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії у Twitter.

Британські розвідники навели дані про втрати РФ серед вертольотів Ка-52. Зазначається, що з моменту вторгнення було зафіксовано щонайменше 23 підтверджені втрати російських ударних вертольотів Ка-52 “Алігатор”.

Це понад 25% чинного парку російських ВПС, який налічує 90 Ка-52, й майже половину загальних втрат російських вертольотів в Україні.

Водночас у розвідці вважають, що російські ударні гелікоптери особливо постраждали від українських переносних зенітно-ракетних комплексів.

Росія все ще не може підтримувати достатню перевагу в повітрі для того, щоби надійно здійснювати ефективну авіаційну підтримку поблизу лінії фронту, а її артилерійські боєприпаси закінчуються.

Також російське командування, ймовірно, все частіше вдається до виконання високоризикованих бойових вертолітних місій як одного з небагатьох доступних варіантів забезпечення безпосередньої підтримки військ у бою.