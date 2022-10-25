Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії у Twitter.
Британські розвідники навели дані про втрати РФ серед вертольотів Ка-52. Зазначається, що з моменту вторгнення було зафіксовано щонайменше 23 підтверджені втрати російських ударних вертольотів Ка-52 “Алігатор”.
Це понад 25% чинного парку російських ВПС, який налічує 90 Ка-52, й майже половину загальних втрат російських вертольотів в Україні.
Водночас у розвідці вважають, що російські ударні гелікоптери особливо постраждали від українських переносних зенітно-ракетних комплексів.
Росія все ще не може підтримувати достатню перевагу в повітрі для того, щоби надійно здійснювати ефективну авіаційну підтримку поблизу лінії фронту, а її артилерійські боєприпаси закінчуються.
Також російське командування, ймовірно, все частіше вдається до виконання високоризикованих бойових вертолітних місій як одного з небагатьох доступних варіантів забезпечення безпосередньої підтримки військ у бою.
- Протягом 24 жовтня Збройні сили України знищили близько 480 російських загарбників. З початку повномасштабної війни, 24 лютого, українські захисники знищили вже близько 68 420 одиниць живої сили ворога.