Росія втратила 30% суден і зменшила обсяги міжнародного судноплавства на третину. До цього спричинилося закриття для неї морських портів Канадою, Великою Британією, США та країнами Євросоюзу.

Про це заявило Міністерство інфраструктури України.

Для Росії додали проблем галузеві санкції та фінансові обмеження на морський реєстр судноплавства. Наприклад, експорт технологій для морської навігації та радіозв’язку. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков прокоментував, що з потенційними товарами для продажу росіяни “залишаються вдома”.

Після більше сотень листів від міністерства до найбільших світових організацій РФ виключили з багатьох міжнародних спільнот. Також було зменшено її експортно-імпортні можливості. Вантажні перевезення держави-агресора вдалося заблокувати спільними зусиллям Польщі, Литви, Естонії та України.

“Окремим напрямом стало запровадження залізничних та авіасанкцій. Із залізницями РФ і Білорусі та їхніми дочірніми компаніями припинили співпрацю, і цей процес триває, а країни поступово закривають свій повітряний простір для літаків РФ”, – додають в МІУ.