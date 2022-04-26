Про це заявило Міністерство інфраструктури України.
Для Росії додали проблем галузеві санкції та фінансові обмеження на морський реєстр судноплавства. Наприклад, експорт технологій для морської навігації та радіозв’язку. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков прокоментував, що з потенційними товарами для продажу росіяни “залишаються вдома”.
Після більше сотень листів від міністерства до найбільших світових організацій РФ виключили з багатьох міжнародних спільнот. Також було зменшено її експортно-імпортні можливості. Вантажні перевезення держави-агресора вдалося заблокувати спільними зусиллям Польщі, Литви, Естонії та України.
“Окремим напрямом стало запровадження залізничних та авіасанкцій. Із залізницями РФ і Білорусі та їхніми дочірніми компаніями припинили співпрацю, і цей процес триває, а країни поступово закривають свій повітряний простір для літаків РФ”, – додають в МІУ.
- Нагадаємо, 26 квітня з візитом до Росії прибув генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, де зустрівся з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Останній під час перемовин заявив, що Україна стала “каталізатором для великої кількості проблем” і саме тому РФ погодилась на цю зустріч.
- Також 26 квітня прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що країна виділить 400 мільйонів норвезьких крон ($44 мільйони) на ініціативу під керівництвом Великої Британії щодо закупівлі зброї та військового обладнання для України.