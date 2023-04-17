РФ втратила у повномасштабній війні проти України від 90 до 95% спецназу – WP

Про це повідомляє The Washington Post.
Як правило, спецназу доручають різного роду таємні місії з високим ризиком, включаючи очевидний наказ захопити президента України Володимира Зеленського, для яких вони проходять найдосконалішу підготовку російських військових. Але коли минулого року Москва розпочала своє повномасштабне вторгнення, старше командування, яке прагнуло використати імпульс і скептично ставилося до майстерності своїх звичайних бійців, відхилилося від норми, наказавши елітним силам вступити в прямі бої, згідно з висновками американської розвідки та незалежних аналітиків.
Швидке виснаження підрозділів російського спецназу змінило динаміку війни з самого початку, серйозно обмеживши здатність Москви використовувати таємну тактику для підтримки звичайних бойових операцій. Офіційні особи США вважають, що приголомшливі втрати, яких зазнали ці підрозділи, зроблять їх менш ефективними не лише в Україні, але й в інших частинах світу, де діють російські війська.
Знищення цих одиниць видно на супутникових знімках, представлених серед витоку матеріалів. Згідно з документом, фотографії до і після, на яких показано базу 22-ї окремої бригади спецназу на півдні Росії, свідчать, що “постраждали всі, крім однієї, п’ять російських окремих бригад спецназу, що повернулися з бойових дій в Україні наприкінці літа 2022 року, зазнавши значних втрат”.
Згідно з оцінками, 22-га та дві інші бригади спецназу зазнали втрат на рівні від 90 до 95%.
Проблеми Росії ускладнює втрата досвіду серед її елітних сил. Бійці спецназу потребують щонайменше чотирьох років спеціалізованої підготовки, мовиться в американських документах, тож Москві може знадобитися десятиліття, щоб відновити ці підрозділи.
У документах не уточнюють, скільки бійців спецназу було вбито або поранено в Україні, але в матеріалах з посиланнями на перехоплення розвідданих йдеться, що лише один підрозділ — 346-й — “втратив майже всю бригаду, в якій залишилося лише 125 осіб з 900”.
Аналітики американської розвідки відслідковували кожен підрозділ спецназу, який повернувся додому на південь Росії з України, окрім одного: 25-го полку спецназу. Серйозні втрати особового складу та техніки, як стверджується в документах, “можуть пояснити, чому немає чітких [розвідувальних] ознак їхнього повернення до гарнізону”.
Співробітник Інституту вивчення зовнішньої політики та експерт з російських збройних сил Роб Лі пояснив причини таких катастрофічних втрат в елітних частинах. Позаяк мотострілкові підрозділи виявилися вкрай неефективними, командування РФ кинуло на фронт спецназ, повітряних та морських десантників.
Ця “стратегія” мала миттєві наслідки — російські командири, спаливши найкраще підготовлених бійців, втратили цінні навички, якими володіли ці війська, включаючи збір розвідданих і розвідку.
- Російські звірства під час повномасштабного вторгнення в Україну спонукали НАТО змінити стратегію і стати військовим альянсом, яким він був під час холодної війни, зобов’язуючись захищати “кожний дюйм” своєї території з першого дня.
- Противник зазнає чималих втрат та зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби на зазначених ділянках фронту наші захисники відбили понад 50 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
- Група високопоставлених колишніх дипломатів і військових радників високого рівня заявила, що війна в Україні зайде в глухий кут, якщо Захід вагатиметься щодо збільшення рівня озброєння. Колишні дипломати закликали “піти на все” заради військової підтримки України.