РФ втратила у повномасштабній війні проти України від 90 до 95% спецпризначенців- WP

Повномасштабна війна проти України призвела до знищення елітного спецназу Росії, і Москві знадобляться роки, щоб відновити свої сили, свідчать секретні дані США.

Про це повідомляє The Washington Post.

Як правило, спецпризначенцям доручають різного роду таємні місії з високим ризиком, включаючи очевидний наказ захопити президента України Володимира Зеленського, для яких вони проходять найдосконалішу підготовку російських військових. Але коли минулого року Москва розпочала своє повномасштабне вторгнення, старше командування, яке прагнуло використати імпульс і скептично ставилося до майстерності своїх звичайних бійців, відхилилося від норми, наказавши елітним силам вступити в прямі бої, згідно з висновками американської розвідки та незалежних аналітиків.

Швидке виснаження підрозділів російського спецпризначення змінило динаміку війни з самого початку, серйозно обмеживши здатність Москви використовувати таємну тактику для підтримки звичайних бойових операцій. Офіційні особи США вважають, що приголомшливі втрати, яких зазнали ці підрозділи, зроблять їх менш ефективними не лише в Україні, але й в інших частинах світу, де діють російські війська.

Знищення цих одиниць видно на супутникових знімках, представлених серед витоку матеріалів. Згідно з документом, фотографії до і після, на яких показано базу 22-ї окремої бригади спецпризначення на півдні Росії, свідчать, що “постраждали всі, крім однієї, п’ять російських окремих бригад спецпризначення, що повернулися з бойових дій в Україні наприкінці літа 2022 року, зазнавши значних втрат”.

Згідно з оцінками, 22-га та дві інші бригади спецпризначення зазнали втрат на рівні від 90 до 95%.

Проблеми Росії ускладнює втрата досвіду серед її елітних сил. Бійці спецпризначення потребують щонайменше чотирьох років спеціалізованої підготовки, мовиться в американських документах, тож Москві може знадобитися десятиліття, щоб відновити ці підрозділи.

У документах не уточнюють, скільки бійців спецпризначення було вбито або поранено в Україні, але в матеріалах з посиланнями на перехоплення розвідданих йдеться, що лише один підрозділ — 346-й — “втратив майже всю бригаду, в якій залишилося лише 125 осіб з 900”.

Аналітики американської розвідки відслідковували кожен підрозділ спецпризначення, який повернувся додому на південь Росії з України, окрім одного: 25-го полку спецназу. Серйозні втрати особового складу та техніки, як стверджується в документах, “можуть пояснити, чому немає чітких [розвідувальних] ознак їхнього повернення до гарнізону”.

Співробітник Інституту вивчення зовнішньої політики та експерт з російських збройних сил Роб Лі пояснив причини таких катастрофічних втрат в елітних частинах. Позаяк мотострілкові підрозділи виявилися вкрай неефективними, командування РФ кинуло на фронт спецназ, повітряних та морських десантників.

Ця “стратегія” мала миттєві наслідки — російські командири, спаливши найкраще підготовлених бійців, втратили цінні навички, якими володіли ці війська, включаючи збір розвідданих і розвідку.