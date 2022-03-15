Про це повідомляє МЗС країни-агресора.

У РФ зазначили, що відповідні заходи стали відповіддю на санкції Заходу, запроваджені через війну Росії проти України.

Загалом у санкційному списку 13 американців, cеред яких – чинні та колишні посадовці.

Окрім Джо Байдена, у списку: держсекретар Ентоні Блікен, глава Пентагону Ллойд Остін, глава Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван, директор ЦРУ Вільям Бернс, прессекретар Білого дому Джен Псакі, син президента Хантер Байден, експрезидентка Гілларі Клінтон.

Окрім цього, стало відомо, що у МЗС РФ мають намір найближчим часом розширити список осіб, на котрих розповсюдять санкції.