Про це повідомляє МЗС країни-агресора.
У РФ зазначили, що відповідні заходи стали відповіддю на санкції Заходу, запроваджені через війну Росії проти України.
Загалом у санкційному списку 13 американців, cеред яких – чинні та колишні посадовці.
Окрім Джо Байдена, у списку: держсекретар Ентоні Блікен, глава Пентагону Ллойд Остін, глава Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван, директор ЦРУ Вільям Бернс, прессекретар Білого дому Джен Псакі, син президента Хантер Байден, експрезидентка Гілларі Клінтон.
Окрім цього, стало відомо, що у МЗС РФ мають намір найближчим часом розширити список осіб, на котрих розповсюдять санкції.
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- На думку колишнього командувача армії США в Європі генерала Бена Годжеса, у РФ вистачить ресурсів для проведення наступальних операцій в Україні всього на 10 днів.
- Також держава-окупант планує масові вирубки українських лісів – відповідний запит уже опубліковано на офіційному рівні.
- Багами долучилися до санкції проти РФ та Білорусі через напад на Україну. Центробанк заборонив підзвітним фінансовим установам проводити транзакції особам, яких торкнулися обмеження Заходу.