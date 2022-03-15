У РФ заявили про рішення запровадити санкції проти президента США Джо Байдена та ряду американських посадовців. Рішення ухвалено "у відповідь на серію безпрецедентних санкцій, які забороняють, крім іншого, в'їзд до США для найвищих посадових осіб РФ".

Про це повідомляє МЗС країни-агресора.

У РФ зазначили, що відповідні заходи стали відповіддю на санкції Заходу, запроваджені через війну Росії проти України.

Загалом у санкційному списку 13 американців, cеред яких – чинні та колишні посадовці.

Окрім Джо Байдена, у списку: держсекретар Ентоні Блікен, глава Пентагону Ллойд Остін, глава Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван, директор ЦРУ Вільям Бернс, прессекретар Білого дому Джен Псакі, син президента Хантер Байден, експрезидентка Гілларі Клінтон.

Окрім цього, стало відомо, що у МЗС РФ мають намір найближчим часом розширити список осіб, на котрих розповсюдять санкції.