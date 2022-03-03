У Білому домі запевнили, що в Україні наразі знаходиться 90% військ, які РФ підготовлювала для нападу. Захоплення Києва та нашої столиці все ще лишається кінцевою метою Путіна.

Про це сповістила речниця Білого дому Джен Псакі.

За даними США, у РФ поступово закінчуються резерви військовослужбовців та техніки, які можна долучити до нападу на Україну. Проте це не означає, що агресія послаблюється. Навпаки – США спостерігають її ескалацію.

“Тобто вони продовжують добиватися своєї кінцевої мети – взяття Києва і взяття всієї України”, – заявила речниця Білого дому.

Це також підтверджують у Міноборони США. За словами чиновників, хоча російські сили “значною мірою застопорилися” на півночі України, “це не означає, що вони не досягли жодного прогресу”. Як мінімум, бойовики країни-агресора знаходяться поблизу Харкова та намагаються з півночі оточити Маріуполь.