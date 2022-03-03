Про це сповістила речниця Білого дому Джен Псакі.
За даними США, у РФ поступово закінчуються резерви військовослужбовців та техніки, які можна долучити до нападу на Україну. Проте це не означає, що агресія послаблюється. Навпаки – США спостерігають її ескалацію.
“Тобто вони продовжують добиватися своєї кінцевої мети – взяття Києва і взяття всієї України”, – заявила речниця Білого дому.
Це також підтверджують у Міноборони США. За словами чиновників, хоча російські сили “значною мірою застопорилися” на півночі України, “це не означає, що вони не досягли жодного прогресу”. Як мінімум, бойовики країни-агресора знаходяться поблизу Харкова та намагаються з півночі оточити Маріуполь.
- Нагадаємо, Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен звернувся до українців, запевнивши, що наша боротьба проти російської агресії надихає увесь світ.
- Президент держави-загарбника Росії Володимир Путін 3 березня зробив заяву щодо війни в Україні, яку він називає “спецоперацією”. За його словами, так звана спецоперація “йде за планом”.
- У Міноборони США підрахували, що з моменту російського вторгнення країна-агресор запустила понад 480 ракет по території України.