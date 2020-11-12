Росія вводить дзеркальні санкції проти Німеччини та Франції через ситуацію з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на онлайн-брифінгу.

“Відповіді на санкції, звичайно ж, будуть. Оскільки санкції Євросоюзу у зв’язку з Навальним прямо зачіпають керівних співробітників адміністрації президента РФ, наші відповідні санкції будуть дзеркальними. Вони вже прийняті, про це незабаром ми повідомимо нашим німецьким і французьким колегам”, – сказав він.

За словами Лаврова, Німеччина взяла на себе роль лідера нового загострення у відносинах з Російською Федерацією. Також він заявив, що у нього є підстави вважати, що проникнення речовини групи “Новачок” в організм Навального могло статися в ФРН або під час його транспортування туди.

Нагадаємо, 20 серпня Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська в Москву. Опозиціонер впав у кому і був екстрено ушпиталений в Омську. Через два дні його евакуювали до Берліна в несвідомому стані.

2 вересня уряд Німеччини повідомив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи “Новачок”. Сліди отрути виявила в організмі опозиціонера лабораторія Бундесверу. Отруєння підтвердили дві незалежні лабораторії Франції та Швеції.

7 вересня лікарі вивели Навального з медичної коми. А 14 вересня стало відомо, що його відключили від апарату штучної вентиляції легенів. Політик був спроможний самостійно встати з ліжка.