РФ викликала послів Німеччини, Данії та Швеції в Москві через європейське розслідування витоків на газопроводах Nord Stream. Там заявили, що не визнають жодних "псевдорезультатів" розслідування надзвичайної ситуації на Nord Stream, якщо в ньому не беруть участь російські фахівці.

Про це повідомляє CNN.

Минулого місяця європейські країни розслідували незрозумілі витоки на двох російських газопроводах, що пролягають дном Балтійського моря поблизу Швеції та Данії — інфраструктурі, яка стала центром енергетичної кризи після вторгнення РФ в Україну.

Кілька європейських посадовців заявили, що ймовірною причиною є саботаж.

Своєю чергою, МЗС РФ отримало інформацію про “причетність США до розслідування інцидентів на Nord Stream”.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив: в Європі вважають, що за диверсії на Nord Stream та Nord Stream 2, ймовірно, відповідальні спецслужби РФ.

28 вересня у Кремлі зазначили, що заяви щодо причетності РФ до можливої атаки на газопроводи Nord Stream, є “дурницею”, додавши, що Сполучені Штати виступали проти трубопроводів, а їхні компанії отримали великі прибутки, постачаючи газ до Європи.

27 вересня у морському управлінні Швеції попередили про два витоки на газопроводі “Північний потік” у водах Швеції та Данії. У той же день шведська поліція розпочала розслідування у зв’язку з витоками газу з російського трубопроводу “Північний потік” та кваліфікувала цей інцидент як можливу диверсію.

Правоохоронці Швеції кваліфікують витоки з газопроводу Nord Stream як “грубу диверсію”. У підрозділі Головного поліцейського управління Швеції заявили, що вони уважно стежать за розвитком подій і знаходяться в контакті з іншими підприємствами, виходячи з їх місії щодо захисту Швеції.

Крім того, у повідомленні зазначається, що вимірювальні станції у Швеції та Данії зафіксували 26 вересня сильні підводні вибухи в районі, де згодом були виявлені витоки на газопроводах Nord Stream 1 і 2.

Швеція відхилила вимогу росіян щодо участі РФ в розслідуванні витоків газу у газопроводах “Північний потік-1” та “Північний потік-2”. Вже 9 жовтня дослідницька група, сформована зі службовців федеральної поліції ФРН і бундесверу, відправилася в Балтійське море, щоб обстежити місце події.