Про це інформує британський канал Sky News.
30 червня МЗС РФ заявило, що Броннерт був висловлений “рішучий протест” через “відверто хамські заяви британського керівництва щодо Росії, її лідера та офіційних представників влади, а також російського народу”.
У ньому йдеться, що пані послу вручили меморандум, у якому зазначили, що “образлива риторика представників влади Великої Британії є неприйнятною” і “у ввічливому суспільстві заведено перепрошувати за такі заяви”.
РФ заявила пані Броннерт, що протестує проти британських заяв, які містять “завідомо неправдиву інформацію, зокрема, про можливі погрози РФ застосувати ядерну зброю”.
Водночас в російському міністерстві не уточнили, про які конкретні зауваження йдеться у заяві.
- Нагадаємо, на зустрічі G7 у Німеччині світові лідери висміяли образ президента РФ Володимира Путіна, жартуючи про те, чи варто їм роздягатися аби зробити фото.
- 28 червня Болгарія звернулася до РФ з проханням відкликати 70 співробітників свого посольства в Софії до 3 липня, заявивши, що російська сторона повинна зменшити присутність свого посольства у країні.
- Раніше вісім дипломатичних співробітників Греції в РФ було оголошено персонами нон грата, їм належить залишити російську територію протягом восьми днів.
- Також стало відомо, що РФ застосувала таку ж санкцію й до Італії, повідомивши про висилання 24 італійських дипломатів.
- Своєю чергою, Словаччина вимагає скоротити штаб російських дипломатів на 35 осіб. З огляду на порушення Віденської конвенції посол РФ отримав відповідну ноту.
- Окрім цього Нідерланди, Бельгія, Ірландія та Чехія оголосили, що висилають російських дипломатів зі своїх країн. Причиною для цього стала загроза національній безпеці.