Кремль викликав британську амбасадорку Дебору Броннерт через "образливі" коментарі з Великої Британії та "завідомо неправдиву інформацію".

Про це інформує британський канал Sky News.

30 червня МЗС РФ заявило, що Броннерт був висловлений “рішучий протест” через “відверто хамські заяви британського керівництва щодо Росії, її лідера та офіційних представників влади, а також російського народу”.

У ньому йдеться, що пані послу вручили меморандум, у якому зазначили, що “образлива риторика представників влади Великої Британії є неприйнятною” і “у ввічливому суспільстві заведено перепрошувати за такі заяви”.

РФ заявила пані Броннерт, що протестує проти британських заяв, які містять “завідомо неправдиву інформацію, зокрема, про можливі погрози РФ застосувати ядерну зброю”.

Водночас в російському міністерстві не уточнили, про які конкретні зауваження йдеться у заяві.