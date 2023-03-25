У Євросоюзі виявили тривожне зростання продажу пральних машин до Росії. Деталі з цієї техніки у РФ можуть використовувати для ремонту танків та БПЛА, а тому в ЄС можуть запровадити торгові обмеження щодо країн, які продають Росії пральні машини.

Про це повідомляє The Telegraph.

Європейський Союз може накласти торговельні обмеження на країни, які допомагають Росії купувати пральні машини та вживані автомобілі для ремонту російських танків, які були пошкоджені на полі бою в Україні.

Офіційні особи, які спостерігають за торговими потоками до Росії, помітили значне зростання торгівлі споживчими товарами між блоком і традиційними союзниками Кремля в Центральній Азії.

Є побоювання, що нові маршрути, активність яких зросла на 60-80%, використовуються Росією, щоб обійти впровадження західних санкцій, покликаних зупинити її військову машину.

Європейські столиці обговорюють плани вдарити по країнах, які допомагають Росії ухилитися від каральних заходів за допомогою торгових санкцій, згідно з конфіденційною публікацією, з якою ознайомився Telegraph.

Ця пропозиція може призвести до обмеження доступу будь-якої країни, компанії чи фізичної особи до єдиного ринку, якщо будуть виявлені докази, які підтверджують, що вони реекспортували заборонені товари до Росії.

“Ми повинні дати потужний сигнал особам і організаціям у третіх країнах. Надання матеріальної підтримки військової та оборонно-промислової бази Росії матиме серйозні наслідки щодо їхнього доступу на ринок ЄС”, – йдеться в конфіденційному документі.

Багато товарів, що перевозяться, містять так звані технології “подвійного використання”. Тобто, вони мають як військове, так і цивільне застосування, які входять до списку товарів, заборонених до експорту в Росію.

Посадовці відзначили, що в основному пральні машини, вживані автомобілі та фотоапарати є серед товарів, які експортують з ЄС до таких країн, як Казахстан, Киргизстан і Узбекистан.

Є побоювання, що багато товарів розбирають на частини, а напівпровідники та інші компоненти використовуються для відновлення російських танків, бронетехніки та безпілотників спостереження, які були пошкоджені в Україні.

“Це величезна проблема. Значна частина цих санкцій підривається”, — заявило високопоставлене дипломатичне джерело в ЄС.

Більшість вантажів, що відправляються з ЄС, прямують до Білорусі через сухопутний кордон із Литвою, а потім реекспортують до Центральної Азії.

Офіційні особи можуть відстежувати експортні декларації аж до зовнішнього кордону блоку до того, як вантажі фактично зникнуть і, можливо, будуть переміщені в Росію.

Більшість вантажів залишають ЄС через сухопутний кордон блоку з Білоруссю.

Польща закрила кордон, щоб закрити лазівку, але шлях між Литвою та Білоруссю все ще відкритий.

У приватних розмовах Литва скаржилась, що 97% торгівлі через його кордон із Білоруссю надходить з інших держав-членів.

Литва входить до числа 19 держав-членів, які схвалили план введення торговельних обмежень для країн, які допомагають Росії.

Відповідно до плану, а також розширення санкцій щодо союзників Росії, блок спочатку буде шукати дипломатичних переговорів з країнами Центральної Азії, щоб попередити їх про наслідки.

Казахстан, один із найближчих партнерів Москви в регіоні, вже пообіцяв стежити за товарами, які проходять через країну.

Минулого року торгівля країни з Росією зросла, оскільки санкції перешкоджали доступу РФ до західних ринків.

Представники Казахстану пообіцяли опублікувати “відстеження в режимі реального часу всього ланцюжка переміщення товарів від кордону до кордону”.

“Ми розуміємо всі ризики вторинних санкцій, тому ми уважно стежимо за нашою взаємною торгівлею з усіма партнерами”, – сказав казахстанський посадовець FT.

Дипломати G7 також уважно спостерігають за Туреччиною, Вірменією та ОАЕ на предмет потенційної допомоги, яку пропонують російській військовій машині.