Про це повідомляє пресслужба Центру протидії дезінформації при РНБО України.

Задля підтвердження якості підтвердження цього фейку російська пропаганда використовує начебто інтерв’ю з українськими дітьми. У матеріалах лунають беззмістовні цитати. Також “журналісти” дезінформують, що саме “ці діти від початку спецоперації працювали шпигунами в Україні”.

Варто зазначити, що використання Росією дітей в інформаційній війні є грубим порушенням норм Міжнародного права.

Якщо ви стали свідком будь-якого порушення прав дитини, телефонуйте на гарячу лінію захисту прав дітей: 0 800 500 225 або на гарячу лінію Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: 0 800 50 17 20