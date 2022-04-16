Про це повідомляє пресслужба Центру протидії дезінформації при РНБО України.
Задля підтвердження якості підтвердження цього фейку російська пропаганда використовує начебто інтерв’ю з українськими дітьми. У матеріалах лунають беззмістовні цитати. Також “журналісти” дезінформують, що саме “ці діти від початку спецоперації працювали шпигунами в Україні”.
Варто зазначити, що використання Росією дітей в інформаційній війні є грубим порушенням норм Міжнародного права.
Якщо ви стали свідком будь-якого порушення прав дитини, телефонуйте на гарячу лінію захисту прав дітей: 0 800 500 225 або на гарячу лінію Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: 0 800 50 17 20
- З окупованих російськими військами територій здійснюється примусова депортація громадян України на територію Росії. Що у такому разі робити та куди звертатися розповідають #Букви.
- Нагадаємо, окупаційні війська РФ продовжують насильно вивозити жителів Маріуполя до Росії. Під незаконну депортацію потрапило близько 15 тисяч маріупольців.
- Раніше у Маріуполі російські окупанти насильно вивезли лікарів та пацієнтів міської лікарні №1. Точна кількість депортованих поки що невідома.