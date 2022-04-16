Росія використовує депортованих з тимчасово окупованих територій України дітей для власної пропаганди. У Кремлівських ЗМІ зазначають, що "український режим, наслідуючи Третій рейх, відправляє воювати дітей".

Про це повідомляє пресслужба Центру протидії дезінформації при РНБО України.

Задля підтвердження якості підтвердження цього фейку російська пропаганда використовує начебто інтерв’ю з українськими дітьми. У матеріалах лунають беззмістовні цитати. Також “журналісти” дезінформують, що саме “ці діти від початку спецоперації працювали шпигунами в Україні”.

Варто зазначити, що використання Росією дітей в інформаційній війні є грубим порушенням норм Міжнародного права.

Якщо ви стали свідком будь-якого порушення прав дитини, телефонуйте на гарячу лінію захисту прав дітей: 0 800 500 225 або на гарячу лінію Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: 0 800 50 17 20