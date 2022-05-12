Віце-канцлер Німеччини та міністр економіки Роберт Хабек звинуватив РФ у використанні енергії "як зброї" після оголошення російського уряду 12 травня про введення санкцій проти 31 іноземної енергетичної компанії в помсту за відповідь Заходу через вторгнення РФ в Україну.

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Треба сказати, що ситуація загострюється, використання енергії як зброї зараз реалізується в кількох сферах”, – зазначив Хабек журналістам на пресконференції в Берліні.

Це вже не перший раз, коли Хабек наголошує, що РФ використовує енергію як “зброю”.

З початку повномасштабного нападу 24 лютого Німеччина зазнала тиску з боку України та інших країн Європи, щоб досягти прогресу у відключенні шляхів постачання російської енергії.

12 травня Хабек заявив, що Німеччина зосереджена на створенні запасів газу для підготовки до зими.