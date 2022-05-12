Про це інформує американський телеканал CNN.
“Треба сказати, що ситуація загострюється, використання енергії як зброї зараз реалізується в кількох сферах”, – зазначив Хабек журналістам на пресконференції в Берліні.
Це вже не перший раз, коли Хабек наголошує, що РФ використовує енергію як “зброю”.
З початку повномасштабного нападу 24 лютого Німеччина зазнала тиску з боку України та інших країн Європи, щоб досягти прогресу у відключенні шляхів постачання російської енергії.
12 травня Хабек заявив, що Німеччина зосереджена на створенні запасів газу для підготовки до зими.
“Газосховища повинні бути заповнені до зими, інакше ми потрапимо в ситуацію, коли нас легко можуть шантажувати”, – наголосив він.
- Нагадаємо, РФ запровадила санкції проти дочірніх компаній “Газпрому” у Європі та США. Згідно з указом президента РФ Володимира Путіна, російські організації не зможуть укладати угоди з підсанкційними компаніями та виконувати свої обов’язки по діючих угодах.
- За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, наразі РФ є найбільшою загрозою для світового порядку.
- Також російська компанія “Газпром” надіслала листа до ЄС, намагаючись переконати у можливості продовжувати платити за газ у рублях, не порушуючи санкцій.