Про це повідомляє мовник LRT.
Він пояснив, що РФ активно намагалася переконати себе, і насамперед своє керівництво і західні країни, у своїх можливостях. Тож, погрози — один із пропагандистських інструментів росіян.
Навіщо Росії це зараз потрібно? Для того, щоб створювати атмосферу страху і контролювати процес прийняття рішень …, стримувати нас від постачання зброї в Україну, стримувати процес прийняття рішень, гальмувати процес прийняття рішень”, – наголосив він.
Глава литовської дипломатії зазначив, що важливо не піддаватися страху, продовжувати постачати зброю Україні, озброювати союзні держави та бути терплячими.
За його словами, перше, що має зробити Захід — це допомогти Україні перемогти, друге — формувати коаліції та озброїти країни, які знаходяться в небезпеці, зауваживши, що Литва одна з них.
Ландсбергіс також переконаний, що Захід повинен створити наратив, що буде відповідь на застосування Росією атомної зброї.
Раніше глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс наголосив, що РФ не має бути запрошена на “мирні” переговори, адже, перш ніж будувати нову архітектуру безпеки в Європі, країна-агресорка має зазнати нищівної поразки на полі бою.
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- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що постачання додаткового важкого озброєння Україні — найшвидший шлях до миру.