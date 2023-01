Про це повідомляє пресслужба МЗС.

В організації наголосили, що Україна мусить розслідувати ймовірне використання її військовими протипіхотних мін у місті Ізюм та околицях, коли росіяни окупували цю територію.

Щобільше, HRW задокументувала “численні випадки ракетних пусків з протипіхотними мінами ПФМ в окуповані Росією райони поблизу російських військових об’єктів”.

Та констатували, що Україна є державою-учасницею Договору про заборону мін 1997 року, який забороняє будь-яке використання протипіхотних мін.

Своєю чергою, в МЗС зауважили, що Україна, реалізуючи своє право на самозахист відповідно до ст. 51 Статуту ООН, “повною мірою виконує взяті на себе міжнародні зобов’язання на тлі здійснення російськими окупантами воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду українського народу”.

Конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення (Оттавська конвенція) та Конвенція про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію (КНЗ) є важливими міжнародними інструментами із заборони такого негуманного типу зброї, як протипіхотні міни.

Події останнього року доводять, наголосили у пресслужбі, що зараз, як ніколи, важливою є універсалізація цих багатосторонніх механізмів у сфері роззброєння та контролю над озброєннями.

У МЗС очікують, що HRW спільно з її міжнародними партнерами з неурядових організацій та всією світовою спільнотою активізує зусилля на цьому напрямку, зокрема здійснюючи тиск на РФ з метою негайного припинення злочинної війни проти України з використанням нею “всього спектру негуманної зброї та повернення Росії в міжнародне правове поле”.

Згідно з Оттавською конвенцією, нагадали у пресслужбі, Україна знищила вже 3 млн протипіхотних мін, зокрема запаси надзвичайно небезпечних мін ПОМ-3. Тоді як Росія ж, напавши на Україну, “використовувала і використовує увесь спектр заборонених мін, зокрема особливо небезпечні для цивільних міни ПОМ-3 “Медальйон”.

Додамо, що у звіті HRW також спочатку опублікували карту, на якій Крим був позначений як територія РФ. Згодом представник Human Rights Watch перепросив за це.

Thanks for pointing that out – yes, the shading is wrong on that map. Crimea is, of course, part of Ukraine, and currently occupied by Russia. We’ve removed the map from our site; we will fix it; and then we’ll repost a proper version.

— Andrew Stroehlein (@astroehlein) January 31, 2023