Про це Людмила Денісова повідомила у Facebook.
Лише за добу на телефонну лінію психологічної допомоги звернулися особи з Олександрівки Херсонської області, які надали дозвіл на публікацію інформації про факти сексуального насильства.
“Двоє дівчаток 12 та 15 років зґвалтовані рашистами. Дівчинка 6 місяців, росіяни ґвалтували чайною ложкою. Двоє хлопчиків-близнюків дворічного віку разом з мамою були вдома. Увірвалися 5 рашистів, один тримав матір, решта по двоє гвалтували малюків орально та анально. Діти загинули від отриманих розривів та втрати крові. Трирічного хлопчика на очах у матері зґвалтували два рашисти, від отриманих травм дитина померла”, – зазначила Денісова.
Омбудсменка нагадала, що сексуальне насильство суворо заборонено статтею 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.
Та наголосила, що зґвалтування як воєнний злочин є найважчим злочином, а також однією із складових геноциду.
Денісова попросила заступника Генерального секретаря ООН — Спеціального представника з питань сексуального насильства в умовах конфлікту Прамілу Паттен в межах свого мандату ініціювати проведення відповідними органами РФ розслідування цих фактів та притягнення до відповідальності винних осіб, а також вжиття заходів для запобігання вчиненню сексуального насильства російськими військами.
Окрім цього, обмудсменка закликала світову спільноту забезпечувати запровадження персональних санкцій проти політичних лідерів, військових командувачів РФ та виконавців цих страшних злочинів.
- Нагадаємо, у заблокованому та тимчасово окупованому місті Маріуполь окупанти планують з нового навчального року повністю русифікувати навчання, впровадивши свої стандарти.
- Російські військові викрадають мешканців тимчасово окупованого Херсона, які активно висловлюють проукраїнську позицію.
- Наразі за приблизними даними у фільтраційних таборах в Безіменному та Козацькому Новоазовського району Донецької області перебувають майже 4 тисячі чоловіків.
- Російські бойовики продовжують масово вивозити з Маріуполя чоловіків до фільтраційних таборів. Там шириться інформація про те, що чоловіків готують до мобілізації в армію так званої “ДНР”.
- Російські солдати вкотре порушують Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими: окупанти змушують полонених українських військових працювати у захопленій частині Луганської області.