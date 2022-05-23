Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що РФ використовує зґвалтування та сексуальне насильство в інших формах як тактику ведення війни, систематично, повсюдно і з вражаючою жорстокістю.

Про це Людмила Денісова повідомила у Facebook.

Лише за добу на телефонну лінію психологічної допомоги звернулися особи з Олександрівки Херсонської області, які надали дозвіл на публікацію інформації про факти сексуального насильства.

“Двоє дівчаток 12 та 15 років зґвалтовані рашистами. Дівчинка 6 місяців, росіяни ґвалтували чайною ложкою. Двоє хлопчиків-близнюків дворічного віку разом з мамою були вдома. Увірвалися 5 рашистів, один тримав матір, решта по двоє гвалтували малюків орально та анально. Діти загинули від отриманих розривів та втрати крові. Трирічного хлопчика на очах у матері зґвалтували два рашисти, від отриманих травм дитина померла”, – зазначила Денісова.

Омбудсменка нагадала, що сексуальне насильство суворо заборонено статтею 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

Та наголосила, що зґвалтування як воєнний злочин є найважчим злочином, а також однією із складових геноциду.

Денісова попросила заступника Генерального секретаря ООН — Спеціального представника з питань сексуального насильства в умовах конфлікту Прамілу Паттен в межах свого мандату ініціювати проведення відповідними органами РФ розслідування цих фактів та притягнення до відповідальності винних осіб, а також вжиття заходів для запобігання вчиненню сексуального насильства російськими військами.

Окрім цього, обмудсменка закликала світову спільноту забезпечувати запровадження персональних санкцій проти політичних лідерів, військових командувачів РФ та виконавців цих страшних злочинів.