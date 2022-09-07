Про це повідомляє Reuters.
6 вересня МАГАТЕ закликало припинити обстріл поблизу електростанції та негайно встановити зону ядерної безпеки навколо станції.
Станція контролюється російськими військами з березня, але досі нею керує український персонал і вона підключена до української електромережі. Обстрілі електростанції тривають, викликаючи побоювання ядерної катастрофи типу Чорнобильської.
Лавров зазначив росЗМІ, що Москва вимагає додаткової інформації про висновки МАГАТЕ і надіслала запит надати додаткову інформацію.
“Потрібні додаткові пояснення, тому що в доповіді є ряд питань. Я не буду їх зараз перераховувати, але ми звернулися за роз’ясненнями до гендиректора МАГАТЕ”, – наголосив він.
Своєю чергою, речниця МЗС РФ Марія Захарова звинуватила Захід у тиску на місію МАГАТЕ на АЕС.
Вона заявила, що РФ надала МАГАТЕ “вичерпні дані про джерело обстрілу та не розуміє, чому організація не назвала Україну джерелом атак на АЕС у своєму звіті”.
Захарова також наголосила, що Україна координує свої атаки на об’єкт за допомогою США та інших західних держав.
Раніше постійний представник РФ у Європейському Союзі Володимир Чижов заявив, що присутність російських військ на Запорізькій АЕС в Україні є “найкращою гарантією її безпеки” та наголосив на необхідності відмовитись українській стороні від силового захоплення території станції.
- Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що необхідно розрізняти “створення демілітаризованої зони” навколо Запорізької АЕС від створення “зони ядерної безпеки”.
- МАГАТЕ опублікувало звіт за підсумками свого візиту на Запорізьку атомну електростанцію, в якому зазначило, що постійні обстріли загрожують ядерній безпеці.
- У Міжнародному агентстві з атомної енергії заявили, що на Запорізькій АЕС навмисно вимкнули останню основну лінію електропередачі, аби загасити пожежу.
- Президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови з главою української держави Володимиром Зеленським заявив, що єдиний спосіб відновити безпеку на окупованій РФ Запорізькій атомній електростанції – вивести звідти російські війська.