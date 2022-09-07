РФ звернулася до Міжнародного агентства з атомної енергії з проханням надати "додаткові пояснення" щодо частин свого звіту відносно стану Запорізької АЕС в Україні, заявив глава російського МЗС Сергій Лавров.

Про це повідомляє Reuters.

6 вересня МАГАТЕ закликало припинити обстріл поблизу електростанції та негайно встановити зону ядерної безпеки навколо станції.

Станція контролюється російськими військами з березня, але досі нею керує український персонал і вона підключена до української електромережі. Обстрілі електростанції тривають, викликаючи побоювання ядерної катастрофи типу Чорнобильської.

Лавров зазначив росЗМІ, що Москва вимагає додаткової інформації про висновки МАГАТЕ і надіслала запит надати додаткову інформацію.

“Потрібні додаткові пояснення, тому що в доповіді є ряд питань. Я не буду їх зараз перераховувати, але ми звернулися за роз’ясненнями до гендиректора МАГАТЕ”, – наголосив він.

Своєю чергою, речниця МЗС РФ Марія Захарова звинуватила Захід у тиску на місію МАГАТЕ на АЕС.

Вона заявила, що РФ надала МАГАТЕ “вичерпні дані про джерело обстрілу та не розуміє, чому організація не назвала Україну джерелом атак на АЕС у своєму звіті”.

Захарова також наголосила, що Україна координує свої атаки на об’єкт за допомогою США та інших західних держав.

Раніше постійний представник РФ у Європейському Союзі Володимир Чижов заявив, що присутність російських військ на Запорізькій АЕС в Україні є “найкращою гарантією її безпеки” та наголосив на необхідності відмовитись українській стороні від силового захоплення території станції.