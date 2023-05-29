РФ вимагає від WSJ «переглянути» редакційну політику в обмін на долю затриманого кореспондента Гершковича

Вище керівництво Росії шантажує Wall Street Journal, заявляючи, що редакція американського видання повинна "переглянути підхід до своєї роботи, якщо не хоче зіткнутися з наслідками, які торкнуться заарештованого кореспондента Евана Гершковича".

Джерело: російське пропагандистське видання “РИА Новости”, посилаючись на “джерело в Москві”.

“Якщо Wall Street Journal продовжить займатися діяльністю, не пов’язаною з журналістикою, публікуючи дезінформацію щодо Росії, це означатиме, що редакцію взагалі не цікавить доля Гершковича”, -йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 березня Росія видала ордер на арешт журналіста Wall Street Journal Гершковича за шпигунство. У Росії стверджували, що журналіст “за завданням США збирав дані про одне з підприємств російського ВПК, які є державною таємницею”. У відповідь The Wall Street Journal рішуче заперечило звинувачення ФСБ.

18 квітня московський міський суд залишив без змін рішення щодо тримання під вартою журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича. Репортера звинувачують у шпигунстві.

Понад 300 іноземних кореспондентів, які працювали в Москві, написали листа російському уряду із закликом “негайно звільнити” репортера Wall Street Journal Евана Гершковича, затриманого за звинуваченням в шпигунстві. Журналісти заявили, що його арешт надсилає “тривожний і небезпечний сигнал” щодо ставлення країни до незалежних ЗМІ.

У США надіслали запит до Росії, аби американські дипломати відвідали заарештованого репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича. Москва надала негативну відповідь через те, що раніше США не видали американські візи російським журналістам.

Своєю чергою, видання Bloomberg повідомило, що президент Росії Володимир Путін особисто схвалив арешт американського журналіста Евана Гершковича за звинуваченнями в шпигунстві вперше з часів холодної війни.

Водночас адвокати обвинуваченого в США російського кіберзлочинця, який займався відмиванням грошей і нині знаходиться під вартою, пропонують організувати американсько-російський обмін ув’язненими, залучивши до нього свого клієнта та затриманого кореспондента Wall Street Journal Евана Гершковича.