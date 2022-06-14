Окупанти вдаються до економії дорогого високоточного озброєння, застосовуючи радянські ракети, які нерідко летять не в ціль.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу в Media Center Ukraine.

За його словами, останнім часом спостерігається тенденція до економії країною-агресоркою дорогих високоточних крилатих ракет.

Зокрема, окупанти все частіше використовують радянськи типи ракет, такі як авіаційна Х-59 та Х-22. Ігнат наголосив, що особливо потужною є ракета Х-22: її руйнівна частина становить 900 кілограмів. Ракета залишає за собою надзвичайно сильні руйнування. Проте цей різновид озброєння не завжди точно потрапляє в ціль, і дуже часто під ударом цивільні об’єкти.

Також Юрій Ігнат наголосив, що не рекомендується ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу та необхідно вживати заходів безпеки кожного разу, коли оголошуються такі повідомлення.

Речник Повітряних сил ЗСУ пояснив, як саме працює повітряна тривога. За його словами, задля виявлення запущених ракет використовуються розвіддані з різних джерел, зокрема, партнерських. Відстежується курс ракет та складаються певні алгоритми, які дають змогу завчасно попередити про удар.