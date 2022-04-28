28 квітня ввечері РФ завдала ударів по Києву. У Шевченківському районі столиці пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

“Ввечері ворог обстріляв Київ. Два влучання в Шевченківському районі. Всі служби на місці”, – йдеться у повідомленні.

Наразі інформація про постраждалих уточнюється.