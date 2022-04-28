Про це повідомляє пресслужба КМДА.
“Ввечері ворог обстріляв Київ. Два влучання в Шевченківському районі. Всі служби на місці”, – йдеться у повідомленні.
Наразі інформація про постраждалих уточнюється.
Наразі над Києвом – стовпи диму. Перед цим у столиці лунала повітряна тривога.
- Нагадаємо, раніше російські окупаційні війська обстріляли один зі східних районів Харкова. Внаслідок атаки загинула одна людина і ще дві отримали поранення.
- Водночас окупанти завдали близько 50 авіаударів по Маріуполю. Окупаційні війська проти захисників “Азову” та мирних жителів застосували велику кількість фосфорних бомб.