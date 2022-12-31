Сьогодні, 31 грудня, російські загарбники впустили по території України більш як 20 крилатих ракет, 12 з них українські захисники знищили.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у Facebook.

За його словами, попередньо, противник здійснив пуски більш як 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.

Силами й засобами нашої протиповітряної оборони знищено 12 крилатих ракет: 6 в межах Київської, 5 Житомирської та 1 Хмельницької областей.

“Тримаймося! Нас не зламати! Перемога буде за нами!”, – наголосив Валерій Залужний.

Зазначимо, що за даними міського голови Києва Віталія Кличка, внаслідок російської атаки на цивільні об’єкти столиці 1 особа загинула, ще 20 – постраждали. Зокрема, госпіталізували 14 постраждалих, шістьом особам медики надали допомогу на місці.

“Різних ступнів пошкоджень зазнали будівлі двох шкіл в Солом‘янському районі столиці, одна – в Печерському. Та один дитсадок в Солом’янському районі. Постраждалих на цих об’єктах немає”, – повідомив Віталій Кличко.