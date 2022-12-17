Президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на 17 грудня росіяни випустили по території України 4 тисячі ракет.

Про це він сказав у своєму зверненні.

“Чим менше буде можливостей в Росії для терору, тим більше буде у нас можливостей повернути й гарантувати мир”, — сказав Володимир Зеленський, закликавши союзників підтримувати Україну.

Він наголосив, що росіяни не шкодують ресурсів на війну проти українців: “Знайдіть можливість дати Україні надійний захист неба, надійний щит ППО”, — йдеться в повідомленні для партнерів.

За його словами, отримання ППО унеможливить ракетний терор з боку РФ. Зеленський зауважив, чим менше буде можливостей у Росії для терору, то більше буде в України можливостей повернути й гарантувати мир.

Він також зазначив, що 17 грудня вдалося повернути електрику майже шести мільйонам українців.