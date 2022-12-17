Про це він сказав у своєму зверненні.
“Чим менше буде можливостей в Росії для терору, тим більше буде у нас можливостей повернути й гарантувати мир”, — сказав Володимир Зеленський, закликавши союзників підтримувати Україну.
Він наголосив, що росіяни не шкодують ресурсів на війну проти українців: “Знайдіть можливість дати Україні надійний захист неба, надійний щит ППО”, — йдеться в повідомленні для партнерів.
За його словами, отримання ППО унеможливить ракетний терор з боку РФ. Зеленський зауважив, чим менше буде можливостей у Росії для терору, то більше буде в України можливостей повернути й гарантувати мир.
Він також зазначив, що 17 грудня вдалося повернути електрику майже шести мільйонам українців.
- Навмисне знищення інфраструктури України Росією може стати поштовхом для розслідувань проти президента РФ Володимира Путіна у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.
- Протягом 17 грудня російські війська завдали 5 ракетних ударів та здійснили понад 10 обстрілів з РСЗВ по території України.