Про це повідомляє The Insider.

Загальна вартість цих ракет перевищує $340 млн прямих виробничих витрат у цінах 2020 року, а з урахуванням логістики — до півмільярда доларів одномоментно лише залпами з кораблів Чорноморського флоту.

Водночас ППО України поставила рекорд зі збитих цілей: із щонайменше 70 випущених РФ ракет долетіли лише вісім, інші були знищені в небі.

РФ здійснила обстріли зокрема по території, що знаходиться в безпосередній близькості від кордону Польщі. Того ж дня там перебував із візитом Президент США Джо Байден.