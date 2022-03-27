Про це повідомляє The Insider.
Загальна вартість цих ракет перевищує $340 млн прямих виробничих витрат у цінах 2020 року, а з урахуванням логістики — до півмільярда доларів одномоментно лише залпами з кораблів Чорноморського флоту.
Водночас ППО України поставила рекорд зі збитих цілей: із щонайменше 70 випущених РФ ракет долетіли лише вісім, інші були знищені в небі.
РФ здійснила обстріли зокрема по території, що знаходиться в безпосередній близькості від кордону Польщі. Того ж дня там перебував із візитом Президент США Джо Байден.
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