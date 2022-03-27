26 березня РФ випустила рекордну одномоментну кількість ракет по території України. 52 ракети були випущені з кораблів Чорноморського флоту з акваторії Севастополя і щонайменше 18 з території РБ.

Про це повідомляє The Insider.

Загальна вартість цих ракет перевищує $340 млн прямих виробничих витрат у цінах 2020 року, а з урахуванням логістики — до півмільярда доларів одномоментно лише залпами з кораблів Чорноморського флоту.

Водночас ППО України поставила рекорд зі збитих цілей: із щонайменше 70 випущених РФ ракет долетіли лише вісім, інші були знищені в небі.

РФ здійснила обстріли зокрема по території, що знаходиться в безпосередній близькості від кордону Польщі. Того ж дня там перебував із візитом Президент США Джо Байден.