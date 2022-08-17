Газова турбіна для російського газопроводу "Північний потік-1" готова до використання і, як і раніше, знаходиться в опечатаному стані в німецькому місті Мюльхайм-ан-дер-Рур, водночас жодних зрушень у врегулюванні розбіжностей із РФ не спостерігається.

Про це повідомив представник компанії Siemens Energy середу, 17 серпня, у Мюнхені, передає DW.

РФ продовжує “чіплятися до документів та висувати безглузді вимоги”. Турбіну передбачається переправити до РФ на вантажівці, тому посилання на низький рівень води, що перешкоджає транспортуванню обладнання річковим транспортом, не має жодного значення, зазначив представник.

Російський концерн “Газпром” у червні скоротив постачання газу “Північним потоком-1”, посилаючись на відсутність турбіни, яка разом з іншим обладнанням створює тиск для прокачування палива. Цю турбіну в червні відремонтували в Канаді, вона з середини липня знаходиться в Німеччині, чекаючи на відправлення до РФ. “Газпром” скаржиться на відсутність інформації про проведений ремонт, Siemens Energy відкидає ці претензії.

Канцлер ФРН Олаф Шольц, під час візиту до Мюльхайма два тижні тому, заявив, що РФ використовує надумані приводи для скорочення обсягу постачання, порушуючи контракт. За словами Шольца, турбіна готова до використання і може бути будь-якої миті поставлена ​​РФ.

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Глава Siemens Energy Крістіан Брух зазначив, що на компресорній станції “Північного потоку” працює одна турбіна, а для 100-відсоткового завантаження необхідні п’ять. Водночас для транспортування турбіни, що знаходиться в Німеччині, в РФ необхідна лише відповідна заявка російського “Газпрому”, заявив він і наголосив на відсутності технічних причин для скорочення постачання газу.

25 липня “Газпром” поширив заяву про зупинку через ремонтні роботи експлуатації газотурбінного двигуна Siemens на компресійній станції (КС) “Портова”, яка відповідає за прокачування газу трубопроводом “Північний потік”. У мінекономіки Німеччини вважають, що “технічних причин для скорочення постачання немає”.

У червні “Газпром” різко скоротив прокачування газу трубопроводом “Північний потік”. У російській компанії це пояснили невчасним поверненням газової турбіни Siemens після ремонту в Канаді. А з 11 по 21 липня обидві нитки газопроводу було зупинено через планову профілактику. Крім того, через бюрократичну тяганину в Німеччині “Газпром” не отримав відремонтовану турбіну до завершення профілактичного ремонту трубопроводу. У Німеччині, яка отримує основний обсяг споживаного російського газу “Північним потоком”, вважають причиною для скорочення політичні мотиви.

Наприкінці липня “Газпром” скоротив постачання газу ПП-1 до 20%.

Довідка. “Північний потік” (Nord Stream) проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборгу) до узбережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Газопровід складається з двох ниток завдовжки 1224 км і загальною проєктною продуктивністю 55 млрд куб. м газу на рік. Газопровід почав постачання газу двома гілками в жовтні 2012 року, через 30 місяців після старту будівництва.