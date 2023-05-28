Сотні співробітників німецьких установ, ймовірно, будуть змушені покинути Росію вже з червня, зокрема дипломати, викладачі та співробітники Інституту Гете. У МЗС ФРН рішення російської сторони назвали "одностороннім, необґрунтованим та незрозумілим".

Джерело: Süddeutsche Zeitung

27 травня стало відомо, що РФ запровадила обмеження чисельності співробітників установ ФРН. Тому нині сотням німецьких держслужбовців та організацій доведеться виїхати з РФ. Найперше полишити територію Росії мають викладачі Німецької школи в Москві та співробітники Інституту Гете, що зокрема займається популяризацією німецької культури та мови за кордоном.

28 травня посольство Німеччини в Москві назвало рішення російської влади “ескалацією”. У заяві диппредставництва пообіцяли вжити відповідних кроків, “націлених на дотримання фактичного паритету щодо російської присутності в Німеччині”, передає Reuters.

Також у пресслужбі посольства зазначили, що нинішні обмеження з боку Москви не пов’язані зі взаємним висиланням дипломатів, вжитим раніше.

У посольстві Німеччини заявили, що спробують “зберегти дипломатичну та консульську присутність у Росії за допомогою персоналу, що залишився”.

Відносини між Росією та Німеччиною, яка раніше була найбільшим покупцем російської нафти та газу, зіпсувалися після того, як Москва почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, а Захід відповів санкціями та постачанням зброї.

Раніше у Міністерстві закордонних справ Німеччини офіційно підтвердили, що вислали з країни російських дипломатів, аби “зменшити розвідувальну присутність” РФ.