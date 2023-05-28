Джерело: Süddeutsche Zeitung
27 травня стало відомо, що РФ запровадила обмеження чисельності співробітників установ ФРН. Тому нині сотням німецьких держслужбовців та організацій доведеться виїхати з РФ. Найперше полишити територію Росії мають викладачі Німецької школи в Москві та співробітники Інституту Гете, що зокрема займається популяризацією німецької культури та мови за кордоном.
28 травня посольство Німеччини в Москві назвало рішення російської влади “ескалацією”. У заяві диппредставництва пообіцяли вжити відповідних кроків, “націлених на дотримання фактичного паритету щодо російської присутності в Німеччині”, передає Reuters.
Також у пресслужбі посольства зазначили, що нинішні обмеження з боку Москви не пов’язані зі взаємним висиланням дипломатів, вжитим раніше.
У посольстві Німеччини заявили, що спробують “зберегти дипломатичну та консульську присутність у Росії за допомогою персоналу, що залишився”.
Відносини між Росією та Німеччиною, яка раніше була найбільшим покупцем російської нафти та газу, зіпсувалися після того, як Москва почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, а Захід відповів санкціями та постачанням зброї.
Раніше у Міністерстві закордонних справ Німеччини офіційно підтвердили, що вислали з країни російських дипломатів, аби “зменшити розвідувальну присутність” РФ.
- У Польщі іноземцю, який зізнався у шпигунстві на користь Росії, загрожує до 10 років позбавлення волі. Як повідомляє окружна прокуратура в Гданську, він перебуває у країні з січня.
- У Лондоні засудили охоронця посольства Великої Британії у Берліні, якого викрили у шпигунстві на користь Росії, до 13 років і двох місяців позбавлення волі.
- В Австрії викрито шпигуна з Росії, який передавав Москві засекречені дані. Інформація, зокрема, стосувалася війни в Україні.
- 26 квітня речниця міністерства закордонних справ Норвегії Рагнхільд Сіменстад зазначила, що десятьом дипломатам, які працюють у посольстві в Москві, було сказано покинути Росію.