Росія намагається унеможливити надходження зброї до України будь-якими шляхами, тому витрачає мільйони доларів на фінансування інформаційної кампанії щодо припинення постачання озброєння в Україну.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки МО України.

За словами представника ГУР МО України Андрій Черняка, для проведення інформаційних операцій росіяни створювали свою мережу за кордоном ще до початку широкомасштабної збройної агресії. Спецслужби країн-партнерів до нині виявляють людей, які є або агентами РФ, або ж “агентами впливу” РФ.

Також представник воєнної розвідки зазначив, що росіяни працюють із засобами масової інформації для проведення інформаційних операцій, як, наприклад, про вигаданий продаж Україною західного озброєння або застосування Збройними силами України “брудної бомби”.

За словами Андрія Черняка, російські загарбники зацікавлені в тому, щоб перекрити шляхи постачання зброї від партнерів України, адже вони розуміють, що без цієї військово-технічної допомоги Україні буде дуже тяжко.

“На фінансування саме цієї інформаційної кампанії щодо протидії надходженню зброї росіяни витрачають мільйони доларів. Вона масштабна і поки що неефективна. Проте країна-терорист не полишає спроб чинити вплив на країни Європи, зокрема Велику Британію, а також на німецьке суспільство”, – пояснив представник ГУР МО України.

Крім того, він зауважив, що росіяни намагаються унеможливити надходження зброї до України будь-якими способами. Залучені й космічна розвідка, і агентурна мережа, і всі засоби політичного та економічного шантажу.

“Інформаційні атаки через ЗМІ – це лише одна зі складових широкомасштабної інформаційної операції з дискредитації України перед західним світом”, – підсумував Андрій Черняк.