Про це повідомляє пресслужба Військово-морські сили Збройних сил України у Facebook.
За даними військових, в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться чотири ворожих кораблі, серед яких один носій крилатих ракет “Калібр” із загальним залпом до чотирьох ракет.
Водночас в Азовському морі перебуває ще один російський корабель.
У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до 8 ворожих кораблів, з них чотири носії крилатих ракет “Калібр” із загальним залпом до 36 ракет.
У Військово-морських силах нагадали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
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