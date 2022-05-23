Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

До перегрупування та маневрування сил долучився “Адмірал Макаров”. Ворог намагається закріпитися на острові Зміїний. Для цього він стягує відповідну техніку, зокрема засоби протиповітряної оборони.

В Одесі та області ніч минула без обстрілів, але під сигнали тривоги. Сергій Братчук висловив сподівання, що крейсер долучиться до “флешмобу” флагмана Чорноморського флоту “Москви”.

Станом на 22 травня у морі перебувало корабельне угруповання ворога. Всього зафіксували шість десантних і два кораблі-носії ракет.