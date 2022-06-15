Про це повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ РФ.
До оновленого переліку увійшли 29 журналістів та 20 громадян, які пов’язані з оборонним комплексом.
Серед журналістів: представники Guardian, BBC, Channel 4, ITV, Sky News, Daily Telegraph, Sunday Times, Times, Independent, Daily Mail та Financial Times.
У заяві міноборони РФ йдеться, що ці журналісти “причетні до навмисного поширення неправдивої та однобічно висвітленої інформації про Росію, події в Україні та на Донбасі. Своїми упередженими оцінками вони також сприяють розпаленню русофобії в британському суспільстві”.
Також зазначається, що це відповідь на санкції, які ввела Велика Британія проти російських журналістів та керівників компаній оборонного комплексу.
- Нагадаємо, що прем’єр-міністр Великої Британії закликав світові держави не тиснути на президента України Володимира Зеленського, щоб він погодився на “погану мирну угоду” з Росією.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав до подальшої військової підтримки України. Він наголосив на необхідності надіслати українським військовим наступальне озброєння, таке як реактивні системи залпового вогню, які можуть вражати цілі на більшій відстані.
- Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провели телефонну розмову.