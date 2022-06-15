Росія заборонила в'їзд в країну 49 громадянам Великої Британії, які нібито причетні до поширення неправдивої про державу, зокрема її дій в Україні.

Про це повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ РФ.

До оновленого переліку увійшли 29 журналістів та 20 громадян, які пов’язані з оборонним комплексом.

Серед журналістів: представники Guardian, BBC, Channel 4, ITV, Sky News, Daily Telegraph, Sunday Times, Times, Independent, Daily Mail та Financial Times.

У заяві міноборони РФ йдеться, що ці журналісти “причетні до навмисного поширення неправдивої та однобічно висвітленої інформації про Росію, події в Україні та на Донбасі. Своїми упередженими оцінками вони також сприяють розпаленню русофобії в британському суспільстві”.

Також зазначається, що це відповідь на санкції, які ввела Велика Британія проти російських журналістів та керівників компаній оборонного комплексу.