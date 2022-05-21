Російське Міністерство закордонних справ опублікувало список із 693 американців, яким заборонили в’їзд до країни.

Про це повідомило міжнародне інформаційне агентство Reuters.

МЗС країни-агресора опублікувало список американців, яким заборонено в’їзд до РФ. До списку, зокрема, увійшли президент Сполучених Штатів Джо Байден, держсекретар Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін.

Список був опублікований після того, як Байден підписав документ про допомогу Україні в розмірі 40 мільярдів доларів.

Також увійшли до “чорного списку” син американського лідера Хантер Байден, директор американського ЦРУ Вільям Бернс, генпрокурор США Меррік Брайан Гарленд та ще низка високопосадовців.

Коментуючи введення обмежувальних заходів, МЗС РФ називає їх “контрсанкціями” та наголошує, що дії Росії нібито є вимушеними. Так Росія намагається “змусити американський режим, що нав’язує неоколоніальний “заснований на правилах світовий порядок”” світові, змінити свою поведінку, визнавши нові геополітичні реалії.

Також у повідомленні міністерства додається, що нібито Росія відкрита до діалогу та не прагне конфронтації.