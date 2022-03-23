Росія вивела більшість своїх вертольотів зі стратегічного аеропорту в Херсоні на півдні України – Чорнобаївки.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на проаналізовані супутникові знімки.

За словами Фредерік Кагана, директора проєкту Critical Threats в Американському інституті підприємництва, це може бути ознакою невдач російських військових на півдні України.

Контроль над Херсоном необхідний росіянам для домінування на півдні України. Цей регіон розташований на північ від тимчасово окупованого Росією Кримського півострова та простягається від узбережжя Чорного моря до гирла Дніпра.

Минулого тижня українські війська завдали значної шкоди російській техніці на Чорнобаївці, що добре видно на супутникових знімках. На світлині, зробленій в понеділок, видно, що раніше видимі літаки залишили цю територію. Однак, ймовірно, російські наземні війська все ще контролюють аеропорт.

Мейсон Кларк, старший аналітик і керівник російської команди Інституту вивчення війни зауважив, що на російські повітряні операції також могли вплинути втрати екіпажу, механічного допоміжного персоналу та виснаження.