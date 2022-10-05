Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляанеметс заявив, що понад тисяча вимушених переселенців з України "зникли" поблизу російського кордону, їх вивезли в автобусах у невідомому напрямку. Управління поліції та прикордонної охорони намагається дізнатися більше про долю українців.

Про це повідомляє ERR.

Естонські прикордонники стежать, чи не намагається РФ направити переселенців до прикордонної зеленої смуги для незаконного перетину кордону.

“Поблизу кордону очікувало трохи більше тисячі людей, але сьогодні їх вже немає – їх посадили у вантажівки та вивезли, – зазначив Ляанеметс. – Ми не знаємо, куди їх вивезли”.

Глава МВС Естонії підозрює підготовку РФ спроб масового незаконного перетину кордону. Він побоюється, що за такого сценарію до реальних переселенців можуть приєднатися росіяни, а також агенти російських спецслужб.

Він акцентував, що нелегальному перетину кордону потрібно запобігати в будь-якому випадку, і для підготовки до цього нещодавно були прийняті відповідні зміни до закону.

Країна використовує безпілотники, щоби визначити, куди могла їх відправити російська влада.

Естонія також налагодила зв’язок з посольством України, щоб перевірити походження прибулих, чи є вони тими, за кого себе видають. Тим паче, що наразі Естонія також пропускає людей з копією українського паспорта. Але оскільки в РФ є можливості для всіляких підробок, на кордоні є люди, які спілкуються з прибулими і намагаються знайти тих, хто бреше про своє походження та мотивацію.

Раніше повідомляли, що РФ блокує пропуск громадян України на кордоні з Естонією.