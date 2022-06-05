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РФ заявила про знищення бронетехніки у Києві – в УЗ заперечують: росіяни цілеспрямовано знищують зерновози

Вранці 5 червня росіяни завдали ракетного удару по Дарницькому вагоноремонтному заводу, заявивши, що знищили там танки, котрі передали Україні союзники. В "Укрзалізниці" підтвердили факт обстрілу ДВРЗ, натомість жодних "танків", про які говорить російська пропаганда, там немає.

Неділя, 5 червня 2022, 16:33
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Про це повідомив голова правління “Укрзалізниці” Олександр Камишін.

Вранці 4 ракети вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу, що знаходиться на лівому березі Києва.

Камишін зазначив, що росіяни б’ють по залізниці щодня, проте пошкодження оперативно ремонтують. У результаті обстрілу серед залізничників один поранений, йому надали медичну допомогу. І оперативно приступили до ліквідації наслідків удару.

Голова УЗ пояснив, що “Укрзалізниця” не робила ніяких публічних заяв про обстріли, тому що в цьому випадку рух пасажирських поїздів не затримувався.

Волночас не промовчало російське Міноборони. Російське міноборони відзвітувало: ракети знищили під Києвом танки Т-72 та іншу бронетехніку, яку східноєвропейські країни поставили Україні. У міністерстві додали, що повітряно-космічні сили РФ застосували високоточні ракети повітряного базування великої дальності для ударів по околицях столиці, вразивши будівлі вагоноремонтного підприємства.

За словами очільника УЗ, росіяни вкотре збрехали, що ціль удару — “поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия”.

Камишін зауважив, що це є абсолютною нісенітницею і повідомив, що готовий продемонструвати журналістам, що ніяких танків на ДВРЗ немає.

“Офіційно заявляю — на території ДВРЗ немає військової техніки. Цей завод ремонтував піввагони та зерновози, які ми використовуємо для вивозу експортної продукції. Я офіційно запрошую всіх журналістів — і українських і іноземних сьогодні на ДВРЗ. Ми підтвердимо, що Росія вчергове збрехала. І що їхня справжня ціль — економіка України та мирне населення. Вони хочуть перекрити нам можливість експортувати українську продукцію на захід”, – йдеться у повідомленні.

Він також наголосив, що акредитація ЗМІ обов’язкова. До заходу допустять представників ЗМІ, які отримали акредитацію Міністерства оборони України.

Теги: ДВРЗ, обстріли, пропаганда рф, ракетні атаки, російсько-українська війна, УЗ

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